Fútbol: así se juega este sábado

SABADO 21 / 10 / 17

CANCHA DE SAN CARLOS

SAN CARLOS vs. CAPILLA

13,00 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2007 – 2010 – 2009 CON ACUERDO DE CLUBES

11,00 hs.(HORARIO EXTRITO) INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 20 – SUB 17

16,30 HS. 1ra. CATEGORÍA

CANCHA RIVER PLATE – SUB 15

15,30 hs. RIVER PLATE vs. CUCULLÚ

SÁBADO 28/10/2017

PROXIMA FECHA – 6ta TORNEO CLAUSURA

CANCHA DE RIVADAVIA

RIVADAVIA vs HURACÁN

13,30 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2007 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

13,00 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 – SUB 20 –

CANCHA DE UNIDOS

UNIDOS vs. SAN CARLOS

13,30 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2007 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

12,30 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 – SUB 20

CANCHA DE RIVER PLATE

RIVER PLATE vs. SAN ANTONIO

13 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2007 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

12,30 hs. INFERIORES – SUB 13 – – SUB 20 – SUB 17 – SUB 15 –

CANCHA DE LA LIGA – CAP. SARMIENTO –

INDEPENDIENTE vs. CUCULLÚ

13,30 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

12,30 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 –

CANCHA DE LA LIGA – CAP. SARMIENTO –

LOS 14 vs. VICTORIA

16 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 –

CANCHA DE LA CUMPARSITA

LA CUMPARSITA vs. LA LOMA

13,30 hs INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2007 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

ESTADIO E. FITTE – 1ra. CATEGORÍA

19 Hs. RIVER PLATE vs. SAN ANTONIO

DOMINGO 29 / 10 / 17

ESTADIO FITTE – 1ra CATEGORÍA

16,00 Hs. UNIDOS vs SAN CARLOS

18,00 Hs. RIVADAVIA vs- HURACÁN

CANCHA DEL PARQUE – SAN ANDRÉS DE GILES

VILLA MANCHI vs. SAN PATRICIO

12,30 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 –

A CONTINUACIÓN 1ra. CATEG.

CANCHA DE CAPILLA

CAPILLA vs. ROBLES

13 hs. INFERIORES – SUB 15 – SUB 20 – 1ra. CATEGORÍA