Baltazar Leguizamón confirmado para Indycar en 2018

El piloto argentino se encuentra en Austin, Texas, donde disputa la última fecha de la Fórmula 4 de Estados Unidos. Este viernes recibió la confirmación de un equipo para contar con él en las dos últimas fechas de la próxima temporada a disputarse en Portland y Sonoma.

El contacto con su manager Bruce Bohlander comenzó hace unos meses, pero recién este viernes en el Circuit of The Américas, donde la F4 US Championship disputa su última etapa junto a la Fórmula 1, llegó la confirmación.

Así, Baltazar Leguizamón será parte de un nuevo equipo propiedad de Corey Krause y luego de cumplir los 18 años podrá disputar las dos últimas fechas del calendario 2018 que será en Portland y Sonoma, dos circuitos que no son óvalos.

Paralelamente, por estos días terminará de definir si el año próximo participará del campeonato de GP3 o si debutará junto a la nueva F3 Américas, siempre con la firme intención de alcanzar los puntos FIA necesarios para acercarse a la Fórmula 1.