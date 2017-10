Cierre de temporada junto a la F1 para Baltazar Leguizamón

El piloto argentino disputará este fin de semana la última etapa del calendario 2017 de la Fórmula 4 de Estados Unidos en el Circuito Of The Americas, donde la categoría de monopostos americana compartirá el fin de semana con el mundial de Fórmula 1 exponiéndose en la gran vidriera del automovilismo mundial.

No será este un fin de semana más para Balta. Luego de que en la pasada etapa el WEC (Mundial de Endurance) también se presentara en COTA y Leguizamón pudiera ser observado por grandes equipos de nivel mundial, esta vez se redobla la apuesta con la presencia de la “Máxima”.

El equipo, bajo la supervisión de Héctor “Tito” Pérez, trabajó con los datos obtenidos de todo el trabajo que se realizó en la pasada visita a este mismo escenario, de manera de llegar a Austin con el mejor setup posible para poder aprovechar el cronograma reducido que tendrá la F4 USA.

Por tratarse de un evento especial al compartir el autódromo con la Fórmula 1, la F4 US Championship solo tendrá un entrenamiento el día viernes y luego la clasificación. En tanto, el sábado será la Race 1 y el domingo la Race 2, en lugar de las tres carreras que habitualmente componen la fecha.

Baltazar Leguizamón: “Estamos ultimando detalles para la fecha final de la temporada. Intensificamos el trabajo en el gimnasio para poder llegar lo mejor posible a COTA. Mañana partimos hacia allá, el equipo ya salió hoy. Me vuelve loco estar junto a la Fórmula 1. Es una alegría impresionante. Serán solo dos carreras, un entrenamiento y la clasificación, así que no hay margen de error. Saber que podemos estar bien adelante en la última fecha del año, que además es una gran vidriera y voy a tratar de dar el 110% para conseguir el triunfo porque es muy especial. Es mucha la emoción que se siente, pero hay que estar bien frío para no cometer errores. Siempre se trabaja duro, como todo el año, pero la suerte también juega su papel. Ganar esta carrera es casi como lograr un título, porque es un evento muy importante al estar en la vidriera de la Fórmula 1.”