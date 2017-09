Nuevo boletín de la liga deportiva

BOLETIN OFICIAL Nº 69/17- TRIBUNAL FECHA: 28 09 2017

SAN CARLOS vs. LA LOMA – POSTERGADO PARA EL 21 /10/17 POR MOTIVOS DE VIAJE A JUEGOS BONAERENSES MAR DEL PLATA DE LOS DIRECTIVOS Y TÉCNICOS DE SAN CARLOS.

RECTIFICACIONES

CATEGORÍA 2007 : SAN ANTONIO 1 vs. INDEPENDIENTE 2

CATEGORÍA SUB 15: VICTORIA 2 vs. SAN PATRICIO 1

TABLAS INFANTILES

CATEG. 2007 – ZONA “A” CATEG. 2007 – ZONA “B”

CLUBES J G E P GF GC DF PTOS CLUBES J G E P GF GC DF PTOS

LA CUMPARSITA 1 1 0 0 2 0 2 3 VICTORIA 1 1 0 0 2 0 2 3

SAN CARLOS 1 1 0 0 2 1 1 3 INDEPENDIENTE 1 1 0 0 2 1 1 3

LA LOMA 1 1 1 0 1 0 1 3 SAN PATRICIO 2 1 0 1 1 2 -1 3

RIVADAVIA 2 1 0 1 1 2 -1 3 RIVER PLATE 0 0 0 0 0 0 0 0

HURACÁN 1 0 0 1 1 2 -1 0 SAN ANTONIO 2 0 0 2 1 3 -2 0

CAPILLA 2 0 0 2 0 2 -2 0

CATEG 2006 – ZONA “A” CATEG 2006 – ZONA “B”

CLUBES J G E P GF GC DF PTOS CLUBES J G E P GF GC DF PTOS

HURACÁN 2 1 1 0 4 1 3 4 RIVER PLATE 1 1 0 0 6 0 6 3

LA CUMPARSITA 1 1 0 0 2 0 2 3 VICTORIA 1 1 0 0 2 0 2 3

CAPILLA 2 1 0 1 5 4 1 3 INDEPENDIENTE 1 1 0 0 2 1 1 3

RIVADAVIA 2 1 0 1 4 4 0 3 SAN ANTONIO 2 0 1 1 3 4 -1 1

UNIDOS 2 0 2 0 1 1 0 2 SAN PATRICIO 2 0 1 1 2 4 -2 1

LA LOMA 2 0 0 1 0 3 -3 1 CUCULLÚ 1 0 0 1 0 6 -6 0

SAN CARLOS 1 0 0 1 0 3 -3 0

AMONESTADOS

CAPILLA

20,- Pereyra, Eduardo –

1ra.- Arias, Federico – Camacho, Lautaro – De León, José –

CUCULLÚ

1ra.- Ramirez, Gustavo – Hazi, Angel – Paganini, Facundo – Gutierrez, César –

HURACÁN

SUB 20.- córdoba, martín – Hernandez, Uriel – Cobo, Tomás –

1ra.- Bidone, Juan – Gómez Saigós, Luciano – Defelicce, Nicolás – Lobos, Santiago – Patit, Lucas –

LOS 14

Coseres, Brian – Acuña, Joaquín – Parodi, Franco –

RIVADAVIA

20.- Dominguez, Sergio – Achetta, Mnuel –

1ra.- Diffelippo, Tomás – Romero, luis – Arce, Diego – Aquino, José –

RIVER PLATE

1ra.- Mangieri, Germán – Portillo, Tomás – Genoud, Ignacio –

SAN CARLOS

SUB 20.- Barrientos, Ricardo – Fernandz Ortiz, Alan – Del Marmol, Santiago –

1ra.- Bourdieu, Maximiliano – Fernandez, Alan – Gómez, Juan –

SAN PATRICIO

1ra.- Basavilvaso, Nicanor – Vidal, Lorenzo – Menconi, Federico – De Rosa, Agustín – Wilson, Brian – Gómez, Rodrigo -Pollier, Diego – Cairo, Pedro –

VICTORIA

1ra.- Rios, Rodolfo – Aput, Federico – Valli, Mateo – Ferrety, Jonatan – Cáseres, Matías – Morel, Gonzalo –

UNIDOS

1ra.- Urquiza, Franco – Barrera, Aaron –

VILLA MANCHI

1ra, CAT.- Casas, Juan – Cabrera, Cristian – Casas, Matías -Soave, Gonzalo – Guerrieri, Facundo – Palumbo, Mateo –

EXPULSADOS –

APELLIDO NOMBRE CLUB CATEG. FECHA N° DD/MM/AA ART. FECHAS

GUILLET LUCAS CUCULLÚ 20 1 16/9/2017 196-185 3

CUFRE TOMÁS RIVER PLATE 20 1 16/9/2017 159 3 MESES

ALVAREZ TOMÁS CUCULLÚ 13 2 23/9/2017 207 1

MANNARINO GALO SAN CARLOS 20 2 23/9/2017 196-185 3

CHANQUEO FRANCO LOS 14 1ra 2 24/9/2017 207 1

ITURRALDE SEBASTIÁN SAN CARLOS 1ra 2 24/9/2017 186-207 2

ZALAZAR AGUSTÍN VICTORIA 1ra 2 23/9/2017 207 1

VALLI FERNANDO VICTORIA D.T. 1ra 2 23/9/2017 185 2

MAGGIO MARTÍN SAN PATRICIO D.T. 1ra 2 23/9/2017 186 1

CEJAS PATRICIO CUCULLÚ PRESID. 2 26/9/2017 AMONESTACIÓN

Este Tribunal seguirá trabajando sobre el Expediente River Plate vs. Cucullú.