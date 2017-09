Boletín de la liga deportiva

SOLICITUD DE PASE

SOTELO, CLAUDIO FRANCISCO de LA LOMA -SADA – para SANTA LINA – ARRECIFES

POSICIONES SUB 13- ZONA “A” SUB 13 – ZONA “B” CLUBES J G E P GF GC DF PTOS CLUBES J G E P GF GC DF PTOS RIVADAVIA 2 2 0 0 6 2 4 6 VICTORIA 2 2 0 0 10 0 10 6 SAN CARLOS 1 1 0 0 2 0 2 3 RIVER PLATE 2 2 0 0 10 0 10 6 HURACÁN 2 1 0 1 3 3 0 3 INDEPENDIENTE 2 1 1 0 6 3 3 4 CAPILLA 1 0 0 1 2 4 -2 0 SAN PATRICIO 2 1 0 1 1 2 -1 3 UNIDOS 1 0 0 1 1 3 -2 0 CUCULLÚ 2 1 1 1 3 6 -3 3 LA CUMPARSITA 1 0 0 1 0 2 -2 0 VILLA MANCHI 2 0 0 2 1 11 -10 3 SAN ANTONIO 2 0 1 1 3 4 -1 1 LOS 14 2 0 0 2 0 8 -8 0 SUB 15- ZONA “A” SUB 15 – ZONA “B” CLUBES J G E P GF GC DF PTOS CLUBES J G E P GF GC DF PTOS SAN CARLOS 2 2 0 0 5 2 3 6 INDEPENDIENTE 2 2 0 0 9 1 8 6 HURACÁN 2 1 0 1 7 2 5 3 VICTORIA 2 2 0 0 3 0 3 6 RIVADAVIA 1 1 0 0 5 1 4 3 SAN PATRICIO 2 1 0 1 4 2 2 3 ROBLES 1 0 0 1 1 3 -2 0 CUCULLÚ 1 1 1 0 2 1 1 3 CAPILLA 1 0 0 1 1 5 -4 0 RIVER PLATE 1 0 1 0 1 1 0 1 UNIDOS 1 0 0 1 0 6 -6 0 VILLA MANCHI 2 0 0 2 1 3 -2 0 LOS 14 11 1 0 2 1 4 -3 0 SAN ANTONIO 2 0 0 2 1 10 -9 0 SUB 17 – ZONA “A” SUB 17 – ZONA “B” CLUBES J G E P GF GC DF PTOS CLUBES J G E P GF GC DF PTOS HURACÁN 2 1 1 0 3 2 1 4 INDEPENDIENTE 2 1 1 0 7 5 2 4 CAPILLA 1 1 0 0 2 0 2 3 SAN PATRICIO 2 1 1 0 2 0 2 4 RIVADAVIA 2 1 0 1 1 2 -1 3 VICTORIA 2 1 1 0 1 0 1 4 SAN CARLOS 1 0 1 0 1 1 0 1 RIVER PLATE 1 1 0 0 3 1 2 3 UNIDOS 1 0 0 1 1 2 -1 0 LOS 14 2 0 1 1 3 5 -2 1 LA CUMPARSITA 1 0 0 1 0 1 -1 0 VILLA MANCHI 1 0 0 1 0 1 -1 0 SAN ANTONIO 2 0 0 2 3 7 -4 0 SUB 20 – ZONA “A” SUB 20 – ZONA “B” CLUBES J G E P GF GC DF PTOS CLUBES J G E P GF GC DF PTOS SAN CARLOS 2 1 0 1 8 2 6 3 CUCULLÚ 1 1 1 0 1 0 1 3 RIVADAVIA 1 1 0 0 1 0 1 3 SAN PATRICIO 1 1 0 0 1 0 1 3 UNIDOS 1 1 0 0 1 0 1 3 SAN ANTONIO 1 0 0 1 0 1 -1 0 HURACÁN 2 1 0 1 2 2 0 3 RIVER PLATE 1 0 0 1 0 1 -1 0 CAPILLA 1 0 0 1 0 1 -1 0 ROBLES 1 0 0 1 0 7 -7 0 1ra. ZONA “A” 1ra. ZONA “B” CLUBES J G E P GF GC DF PTOS CLUBES J G E P GF GC DF PTOS LA LOMA 2 2 2 0 7 0 7 6 RIVER PLATE 2 1 1 0 3 2 1 4 RIVADAVIA 1 1 0 0 4 0 4 3 VICTORIA 2 1 1 0 1 0 1 4 HURACÁN 2 1 0 1 4 2 2 3 CUCULLÚ 2 0 0 1 1 2 -1 4 SAN CARLOS 1 1 0 0 2 1 1 3 SAN PATRICIO 2 1 0 1 3 1 2 3 ROBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 VILLA MANCHI 2 0 2 0 1 1 0 2 CAPILLA 2 0 0 2 0 5 -5 0 LOS 14 1 0 1 0 2 2 0 1 UNIDOS 2 0 0 2 0 9 -9 0 SAN ANTONIO 1 0 0 1 0 3 -3 0

SÁBADO 30/09/2017

PROXIMA FECHA – 2da TORNEO CLAUSURA

CANCHA DE UNIDOS

UNIDOS vs, RIVADAVIA

13,30 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

12,30 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 – SUB 20

CANCHA DE SAN PATRICIO

SAN PATRICIO vs. CUCULLU

13,30 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 –2010 CON ACUERDO DE CLUBES

13 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 20 – SUB 15 – 1ra.-

CANCHA DE SAN ANTONIO

SAN ANTONIO vs, VICTORIA

13,30 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2007 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

13,30 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 –

CANCHA DE LA LIGA – CAP. SARMIENTO

INDEPENDIENTE vs. RIVER PLATE

13,00 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2007 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

13,00 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 –

CANCHA DE LA LIGA – CAP. SARMIENTO –

LA CUMPARSITA vs. CAPILLA

17,00 hs. INFERIORES –SUB 17 – SUB 13 –

CANCHA DE LA CUMPARSITA

LA CUMPARSITA vs. CAPILLA

13,00 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2007 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

ESTADIO E. FITTE – 1ra. CATEGORÍA

17 hs. SAN PATRICIO vs. CUCULLÚ

.

DOMINGO 24 / 09 / 17

ESTADIO E. FITTE – 1ra. CATEGORÍA

15 Hs. SAN ANTONIO vs. VICTORIA

17Hs. UNIDOS vs. RIVADAVIA

CANCHA DEL PARQUE – SAN ANDRÉS DE GILES

VILLA MANCHI vs. LOS 14

12,00 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 17 – SUB 15 – 1ra. CATEG –

CANCHA DE ROBLES

ROBLES vs HURACÁN

13,00 hs. INFERIORES – SUB 15 – SUB 20 – 1ra. CATEG –

SAN CARLOS vs. LA LOMA – POSTERGADO PARA EL 21 /10/17

AMONESTADOS

CAPILLA

20,- Pereyra, Eduardo –

1ra.- Arias, Federico – Camacho, Lautaro – De León, José –

CUCULLÚ

1ra.- Ramirez, Gustavo – Hazi, Angel – Paganini, Facundo – Gutierrez, César –

HURACÁN

SUB 20.- córdoba, martín – Hernandez, Uriel – Cobo, Tomás –

1ra.- Bidone, Juan – Gómez Saigós, Luciano – Defelicce, Nicolás – Lobos, Santiago – Patit, Lucas –

LOS 14

Coseres, Brian – Acuña, Joaquín – Parodi, Franco –

RIVADAVIA

20.- Dominguez, Sergio – Achetta, Mnuel –

1ra.- Diffelippo, Tomás – Romero, luis – Arce, Diego – Aquino, José –

RIVER PLATE

1ra.- Mangieri, Germán – Portillo, Tomás – Genoud, Ignacio –

SAN CARLOS

SUB 20.- Barrientos, Ricardo – Fernandz Ortiz, Alan – Del Marmol, Santiago –

1ra.- Bourdieu, Maximiliano – Fernandez, Alan – Gómez, Juan –

SAN PATRICIO

1ra.- Basavilvaso, Nicanor – Vidal, Lorenzo – Menconi, Federico – De Rosa, Agustín – Wilson, Brian – Gómez, Rodrigo -Trojavcich, Matías – Cairo, Pedro –

VICTORIA

1ra.- Rios, Rodolfo – Aput, Federico – Valli, Mateo – Ferrety, Jonatan – Cáseres, Matías – Morel, Gonzalo –

UNIDOS

1ra.- Urquiza, Franco – Barrera, Aaron –

VILLA MANCHI

1ra, CAT.- Casas, Juan – Cabrera, Cristian – Casas, Matías -Soave, Gonzalo – Guerrieri, Facundo – Palumbo, Mateo –

EXPULSADOS – PROVISIONAL – ART 22 RTP-