Juegos Bonaerenses: nuestra delegación parte el 29

La Dirección de Deportes y turismo Municipal informa que el día viernes 29 de Septiembre partirá la Delegación de Capitán Sarmiento desde Juan Manuel de Rosas y Boulevard Mitre, frente a La Estación 23:30 hs. con rumbo a la Ciudad de Mar del Plata para participar en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2017.

Dicha Delegación estará compuesta por deportistas en :

* Atletismo Convencional

*Atletismo Especial

*Natacion

*Fútbol Playa

*Hockey masculino categorías; Sub 14, Sub 16 y Sub 18

CULTURA

*Pintura categorías; Sub 15 y Sub 18

* Objetos Tridimensional Abuelos

Desde ya felicitamos a todos los ganadores que han pasado a esta instancia y les recordamos traer: el ultimo DNI, autorización firmada por los padres y fichas medica completa.