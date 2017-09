Boletín de la liga deportiva de San Antonio de Areco

INVITACIÓN

El Club Rivadavia INVITA a la charla que brindara Oscar Garre (Campeón del mundo 1986) el próximo viernes 22/9 a las 20,30 hs. en la sede de Av. Vieytes y Del Valle.

PASES CONCEDIDOS

LEÓN, Ricardo Rubén, de La Loma – SADA- para River Plate – Arrecifes

VERA, Ezequiel, de San Carlos -SADA- para Alte. Brown – Arrecifes.

VILLANUEVA, Martín, de River Plate – SADA – para Alte. Brown – Arrecifes.

DEL PELO, Agustín, de La Loma -SADA – para Alte. Brown – Arrecifes.

SOLICITUD DE PASE

FERRETY, Braian de El Frontón – Mercedes- para el Club Victoria – SADA.

Rey, Nahuel de El Frontón – Mercedes – para el Club Victoria – SADA.

ARÉVALO, Nicolás de El Frontón – Mercedes – para el Club Victria – SADA.

GRASSI, Leandro de Los Vascos – Arrecifes- para el Club San Carlos – SADA.

RESCINCIÓN DE CONVENIOS

VITTA, Tihago vuelve a Independiente.

GUEVARA, Nicolás vuelve a Independiente.

ACOSTA, Lautro vuelve a Independiente.

COTAR, Santiago vuelve a Independiente.

MARSOCHINI, Wanceslao vuelve Independiente.

MIÑO, Rubén vuelve a Villa Manchi.

FINALES DE CAMPEONATOS APERTURA

CAT. 2007 – CAMPEÓN HURACÁN – SUB CAMPEÓN SAN CARLOS

CAT. 2006 – CAMPEÓN SAN CARLOS – SUB CAMPEÓN VICTORIA

SUB 13 RIVER PLATE 2 vs. HURACÁN 2 – CAMPEÓN HURACÁN – SUB CAMPEÓN RIVER PLATE

SUB 15 RIVADAVIA 2 vs. INDEPENDIENTE 1 – CAMPEÓN RIVADAVIA – SUB CAMPEÓN INDEPENDIENTE

SUB 17 – CAMPEÓN SAN CARLOS – SUB CAMPEÓN CAPILLA

SUB 20 – CAMPEÓN SAN CARLOS – SUB CAMPEÓN CAPILLA

1ra. CAT. LOS 14 4 vs. SAN CARLOS 1 – CAMPEÓN LOS 14 – SUB CAMPEÓN SAN CARLOS

La Liga Deportiva de San Antonio de Areco FELICITA a cada uno de los CAMPEONES y SUB CAMPEONES por los logros obtenidos, como tambien a aquellos clubes que fueron partícipes de este Torneo en todas sus Categorías.

RESULTADOS

2007 2006

0 CAPILLA vs. LA LOMA 1 LA CUMPARSITA vs. RIVADAVIA

1 SAN PATRICIO vs. SAN ANTONIO 0 3 CAPILLA vs. LA LOMA 0

LA CUMPARSITA vs. RIVADAVIA 1 UNIDOS vs. HURACÁN 1

SUB 13 SUB 15

0 LA CUMPARSITA vs. RIVADAVIA 2 0 UNIDOS vs. HURACÁN 6

1 UNIDOS vs. HURACÁN 3 3 SAN CARLOS vs. ROBLES 1

3 INDEPENDIENTE vs. LOS 14 0 3 INDEPENDIENTE vs. LOS 14 0

5 RIVER PLATE vs. CUCULLÚ 0 RIVER PLATE vs. CUCULLÚ

0 VILLA MANCHI vs. VICTORIA 8 0 VILLA MANCHI vs. VICTORIA 1

1 SAN PATRICIO vs. SAN ANTONIO 0 4 SAN PATRICIO vs. SAN ANTONIO 0

SUB 17 SUB 20

0 LA CUMPARSITA vs. RIVADAVIA 1 1 UNIDOS vs. HURACÁN 0

1 UNIDOS vs. HURACÁN 2 7 SAN CARLOS vs. ROBLES 0

2 INDEPENDIENTE vs. LOS 14 2 0 RIVER PLATE vs. CUCULLÚ 1

0 VILLA MANCHI vs. VICTORIA 1 1 SAN PATRICIO vs. SAN ANTONIO 0

2 SAN PATRICIO vs. SAN ANTONIO 0

1ra. CATEGORÍA

0 CAPILLA vs. LA LOMA 1

0 UNIDOS vs. HURACÁN 3

1 RIVER PLATE vs. CUCULLÚ 0

0 VILLA MANCHI vs. VICTORIA 0

3 SAN PATRICIO vs. SAN ANTONIO 0

POSICIONES

SUB 13- ZONA “A” SUB 13 – ZONA “B”

CLUBES J G E P GF GC DF PTOS CLUBES J G E P GF GC DF PTOS

HURACÁN 1 1 0 0 3 1 2 3 VICTORIA 1 1 0 0 8 0 8 3

RIVADAVIA 1 1 0 0 2 0 2 3 RIVER PLATE 1 1 0 0 5 0 5 3

CAPILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 INDEPENDIENTE 1 1 0 0 3 0 3 3

SAN CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 SAN PATRICIO 1 1 0 0 1 0 1 3

UNIDOS 1 0 0 1 1 3 -2 0 SAN ANTONIO 1 0 0 1 0 1 -1 0

LA CUMPARSITA 1 0 0 1 0 2 -2 0 LOS 14 1 0 0 1 0 3 -3 0

CUCULLÚ 1 0 0 1 0 5 -5 0

VILLA MANCHI 1 0 0 1 0 8 -8 0

SUB 15 – ZONA “A” SUB 15 – ZONA “B”

CLUBES J G E P GF GC DF PTOS CLUBES J G E P GF GC DF PTOS

HURACÁN 1 1 0 0 6 0 6 3 SAN PATRICIO 1 1 0 0 4 0 4

SAN CARLOS 1 1 0 0 3 1 2 3 INDEPENDIENTE 1 1 0 0 3 0 3 3

RIVADAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 VICTORIA 1 1 0 0 1 0 1 3

CAPILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 CUCULLÚ 0 0 0 0 0 0 0 0

ROBLES 1 0 0 1 1 3 -2 0 RIVER PLATE 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDOS 1 0 0 1 0 6 -6 0 VILLA MANCHI 1 0 0 1 0 1 -1 0

LOS 14 1 0 0 1 0 3 -3 0

SAN ANTONIO 1 0 0 1 0 4 -4 0

SUB 17 – ZONA “A” SUB 17 – ZONA “B”

CLUBES J G E P GF GC DF PTOS CLUBES J G E P GF GC DF PTOS

HURACÁN 1 1 0 0 2 1 1 3 SAN PATRICIO 1 1 0 0 2 0 2 3

RIVADAVIA 1 1 0 0 1 0 1 3 VICTORIA 1 1 0 0 1 0 1 3

CAPILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 LOS 14 1 0 1 0 2 2 0 1

SAN CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 INDEPENDIENTE 1 0 1 0 2 2 0 1

UNIDOS 1 0 0 1 1 2 -1 0 RIVER PLATE 0 0 0 0 0 0 0 0

LA CUMPARSITA 1 0 0 1 0 1 -1 0 VILLA MANCHI 1 0 0 1 0 1 -1 0

SAN ANTONIO 1 0 0 1 0 2 -2 0

SUB 20 – ZONA “A” SUB 20 – ZONA “B”

CLUBES J G E P GF GC DF PTOS CLUBES J G E P GF GC DF PTOS

SAN CARLOS 1 1 0 0 7 0 7 3 CUCULLÚ 1 1 1 0 1 0 1 3

UNIDOS 1 1 0 0 1 0 1 3 SAN PATRICIO 1 1 0 0 1 0 1 3

RIVADAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 SAN ANTONIO 1 0 0 1 0 1 -1 0

CAPILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 RIVER PLATE 1 0 0 1 0 1 -1 0

HURACÁN 1 0 0 1 0 1 -1 0

ROBLES 1 0 0 1 0 7 -7 0

SÁBADO 23/09/2017

PROXIMA FECHA – 2da TORNEO CLAUSURA

CANCHA DE HURACÁN

HURACÁN vs SAN CARLOS

13,30 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2007 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

13 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 – SUB 20

CANCHA DE RIVADAVIA

RIVADAVIA vs. CAPILLA

13,30 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 –2010 CON ACUERDO DE CLUBES

13 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 – SUB 20

CANCHA DE SAN ANTONIO

SAN ANTONIO vs. INDEPENDIENTE

13,30 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2007 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

13,30 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 –

CANCHA LA LOMA – CAP. SARMIENTO

LA LOMA vs. UNIDOS

13,30 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

CANCHA DE LA LIGA – CAP. SARMIENTO

LOS 14 vs. RIVER PLATE

14 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 – 1ra. CATEG.

CANCHA DE LA LIGA – CAP. SARMIENTO – 1ra CATEGORÍA

20 Hs. LA LOMA vs. UNIDOS

CANCHA DE ROBLES

ROBLES vs. LA CUMPARSITA

15 hs. SUB 17 –

CANCHA DEL PARQUE – SAN ANDRÉS DE GILES

VICTORIA vs SAN PATRICIO

11,00 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

14 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 – 1ra, CATEG.

DOMINGO 24 / 09 / 17

ESTADIO E. FITTE – 1ra. CATEGORÍA

14,30 Hs. RIVADAVIA vs. CAPILLA

16,30 Hs. HURACÁN vs. SAN CARLOS

CANCHA DE CUCULLU – SAN ANDRÉS DE GILES

CUCULLÚ vs VILLA MANCHI

13 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 – 1ra CATEG.

AMONESTADOS

CAPILLA

1ra.-BERNARDI, Hernán – MACHAD, Sergio – ARIAS, Federico – CAMACHO, Lautaro –

CUCULLÚ

20.- CASTRO, Facundo – JIMENES, Santiago – PEREYRA, Maximiliano – SEGOVIA, Ian –

1ra.- QUIROGA, Damián – RAMIREZ, Juan – RIOS, Mauricio – GUILLET, Lucas –

HURACÁN

SUB 20.- CAGÑONI, Estanislao –

LA LOMA

1Ra.- ULERE, Leonel – BERGÉS, Juan – ALOY, Fernando – MARTINEZ, Mauricio – RIQUELME, Walter-

RIVER PLATE

20.- DE RISSIO, Juan – IOCCA, Juan – MOLINA, Gustavo – ERICA, Juan –

CANAVERI, Tomás – REINHARDT, Máximo – RODRIGUEZ, Cristian – MEDINA, Julián –

SAN ANTONIO

SUB 20.- BASIE, Agustín – CUELLO, Juan – CUFRÉ, Braian – GUTIERREZ, Braian – RÍOS, Luis –

SAN CARLOS

SUB 20.- PONCE CANAL, Juan –

SAN PATRICIO

Sub 20.- BASAVILVASO, Francisco – BELOCI, Franco –

UNIDOS

SUB 20.- CEJAS, Jonathan –

VICTORIA

1ra. CAT.- GAUNA, Jonatan – GHIGLIONE, Mximiliano – FRANCO, Daniel – ZALAZAR, Agustín –

VILLA MANCHI

1ra, CAT.- CASAS, Juan – CHIURCO, Germán – PALUMBO, Braian – PALUMBO, Mateo – IRIBARNE, Leandro – FRIAS, José –

EXPULSADOS – PROVISIONAL – ART 22 RTP-

APELLIDO NOMBRE CLUB CATEG. FECHA N° DD/MM/AA

ARREDONDO LAUTARO ROBLES 15 1 16/9/2017

GUILLET LUCAS CUCULLÚ 20 1 16/9/2017

CUFRE TOMÁS RIVER PLATE 20 1 16/9/2017

CHARA JORGE LA LOMA 1ra 1 17/9/2017

DIAZ KEVIN SAN ANTONIO 1ra 1 17/9/2017

PEREYRA LUCAS SAN ANTONIO 1ra 1 17/9/2017

MIÑO RUBÉN VILLA MANCHI 1ra 1 17/9/2017