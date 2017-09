Leguizamón llegó a Austin, una de las fechas estelares de la temporada

Tras lograr su primera victoria en la pasada fecha, el piloto argentino Baltazar Leguizamón inicia este jueves una nueva fecha de la Fórmula 4 USA en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, donde la categoría americana formará parte del evento de FIA WEC este fin de semana.

Los ánimos de “Balta” y el MVL Motorsport están en alza, no solo porque en la pasada fecha en Virginia logró su primer triunfo en la F4 US Championship, sino porque además este fin de semana visitará un escenario de primer nivel junto al Campeonato Mundial de Endurance, el WEC, donde compite otro argentino: nada menos que José María López.

Baltazar pasó una semana en Argentina tras su primer logro, donde además de descansar en su casa junto a su familia aprovechó para recorrer medios del deporte motor como Carburando, Vuelta Previa, Mundo Sport y Campeones, entre otros.

Durante su estadía en Argentina también dedicó parte de su tiempo a preparar esta próxima cita, la cual será una dura exigencia física para los más de 30 pilotos que conforman el parque de la Fórmula 4 de Estados Unidos y que este jueves comenzarán a girar con las dos tandas de entrenamientos oficiales.

El viernes será el turno de la clasificación (11.15hs de Argentina) y de las primeras dos competencias del fin de semana pautadas para las 16.20hs y 20.30hs de nuestro país, mientras que el sábado a 10.10hs, también en uso horario GMT -3, será la tercera carrera que le bajará el telón a esta sexta etapa del calendario 2017.

Baltazar Leguizamón: “Llegamos a Austin hoy, una pista que me encanta. Un nivel que ya me esperaba, bien Fórmula 1. El asfalto impecable, los pianos como los que tenemos en Termas de Rio Hondo, es un circuito fantástico. Tiene elevaciones en la primera curva y en varios sectores de la pista. Muy rápido y ancho. Esperamos hacer un muy buen trabajo. Lo esperé todo el año, creo que es de los que mejores me pueden caer porque me gusta mucho. Hoy hicimos el track wlak y había muchos pilotos de varias categorías, incluso me crucé con Pechito López. Este evento es algo único y ya lo estoy disfrutando”.