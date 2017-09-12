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Martes, Septiembre 12, 2017
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Nuevo boletín de la liga deportiva

12 Septiembre, 2017 Deportes Escribir un comentario 64 Vistas

BOLETIN OFICIAL Nº 67/17-   FECHA: 12 09 2017

 

SOLICITUD DE PASES

LEÓN, Ricardo Rubén, de La Loma – SADA- para River Plate – Arrecifes

VERA, Ezequiel, de San Carlos -SADA- para Alte. Brown – Arrecifes.

VILLANUEVA, Martín, de River Plate – SADA – para Alte. Brown – Arrecifes.

DEL PELO, Agustín, de La Loma -SADA – para Alte. Brown – Arrecifes.

 

FINALES DE CAMPEONATOS APERTURA

JUEVES 14/09/2017

ESTADIO E, FITTE – 20,30 Hs.

SUB 13   RIVER PLATE   vs,   HURACÁN

 

CANCHA DE RIVADAVIA – 20,30 Hs.

SUB 15   RIVADAVIA   vs   INDEPENDIENTE

 

DOMINGO 17/09/2017

1ra CATEGORÍA – CANCHA DE LA LIGA – CAP. SARMIENTO

15,30 Hs  LOS 14   vs.  SAN CARLOS

 

SÁBADO 16/09/2017

PROXIMA FECHA – 1ra  TORNEO CLAUSURA

CANCHA DE UNIDOS

UNIDOS   vs.   HURACÁN

14 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009  – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

13 hs. INFERIORES – SUB 13  – SUB 15 – SUB 17 – SUB 20

 

CANCHA DE RIVER PLATE

RIVER PLATE   vs.   CUCULLÚ

14 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009  –2010 CON ACUERDO DE CLUBES

14 hs. INFERIORES – SUB 13  – SUB 20 – SUB 15 –

 

CANCHA DE SAN PATRICIO

SAN PATRICIO   vs.   SAN ANTONIO

14 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009  – 2007 –  2010 CON ACUERDO DE CLUBES

13 hs. INFERIORES – SUB 13  – SUB 15 – SUB 17 – SUB 20

 

CANCHA LA CUMPARSITA – CAP. SARMIENTO

LA CUMPARSITA  VS  RIVADAVIA

13,30 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2007 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

14 hs. INFERIORES – SUB 13  – SUB 17 –

 

CANCHA DE SAN CARLOS

SAN CARLOS   vs.   ROBLES

13 hs. INFERIORES – SUB 15 – SUB 17 – SUB 20 –

  • La 1ra.- Categoría se recuperará con el feriado del 12 de octubre en la fecha que otorguen ese día.

 

CANCHA DE LA LIGA – CAP. SARMIENTO

INDEPENDIENTE   vs.   LOS 14

14 hs. INFERIORES – SUB 13 –  SUB 15 – SUB 17

 

ESTADIO E. FITTE – 1ra. CATEGORÍA

17 Hs.- RIVER PLATE   vs.   CUCULLU

 

DOMINGO 17 / 09 / 17

ESTADIO E. FITTE – 1ra. CATEGORÍA

14,30 Hs. UNIDOS   vs.   HURACÁN

16,30 Hs. SAN PATRICIO   vs.   SAN ANTONIO

 

CANCHA DE CAPILLA

CAPILLA  vs.  LA LOMA

13,30 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2007 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

A CONFIRMAR – 1ra. CATEGORÍA

 

CANCHA DEL PARQUE – SAN ANDRÉS DE GILES

VILLA MANCHI   vs.   VICTORIA

14 hs. INFERIORES – SUB 13  – SUB 15 – SUB 17  – 1ra CATEG.

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