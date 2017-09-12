Nuevo boletín de la liga deportiva

|BOLETIN OFICIAL Nº
|67/17-
|FECHA:
|12
|09
|2017
SOLICITUD DE PASES
LEÓN, Ricardo Rubén, de La Loma – SADA- para River Plate – Arrecifes
VERA, Ezequiel, de San Carlos -SADA- para Alte. Brown – Arrecifes.
VILLANUEVA, Martín, de River Plate – SADA – para Alte. Brown – Arrecifes.
DEL PELO, Agustín, de La Loma -SADA – para Alte. Brown – Arrecifes.
FINALES DE CAMPEONATOS APERTURA
JUEVES 14/09/2017
ESTADIO E, FITTE – 20,30 Hs.
SUB 13 RIVER PLATE vs, HURACÁN
CANCHA DE RIVADAVIA – 20,30 Hs.
SUB 15 RIVADAVIA vs INDEPENDIENTE
DOMINGO 17/09/2017
1ra CATEGORÍA – CANCHA DE LA LIGA – CAP. SARMIENTO
15,30 Hs LOS 14 vs. SAN CARLOS
SÁBADO 16/09/2017
PROXIMA FECHA – 1ra TORNEO CLAUSURA
CANCHA DE UNIDOS
UNIDOS vs. HURACÁN
14 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES
13 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 – SUB 20
CANCHA DE RIVER PLATE
RIVER PLATE vs. CUCULLÚ
14 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 –2010 CON ACUERDO DE CLUBES
14 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 20 – SUB 15 –
CANCHA DE SAN PATRICIO
SAN PATRICIO vs. SAN ANTONIO
14 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2007 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES
13 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 – SUB 20
CANCHA LA CUMPARSITA – CAP. SARMIENTO
LA CUMPARSITA VS RIVADAVIA
13,30 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2007 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES
14 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 17 –
CANCHA DE SAN CARLOS
SAN CARLOS vs. ROBLES
13 hs. INFERIORES – SUB 15 – SUB 17 – SUB 20 –
- La 1ra.- Categoría se recuperará con el feriado del 12 de octubre en la fecha que otorguen ese día.
CANCHA DE LA LIGA – CAP. SARMIENTO
INDEPENDIENTE vs. LOS 14
14 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17
ESTADIO E. FITTE – 1ra. CATEGORÍA
17 Hs.- RIVER PLATE vs. CUCULLU
DOMINGO 17 / 09 / 17
ESTADIO E. FITTE – 1ra. CATEGORÍA
14,30 Hs. UNIDOS vs. HURACÁN
16,30 Hs. SAN PATRICIO vs. SAN ANTONIO
CANCHA DE CAPILLA
CAPILLA vs. LA LOMA
13,30 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2007 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES
A CONFIRMAR – 1ra. CATEGORÍA
CANCHA DEL PARQUE – SAN ANDRÉS DE GILES
VILLA MANCHI vs. VICTORIA
14 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 – 1ra CATEG.