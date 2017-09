Nuevo boletín de la liga deportiva

BOLETIN OFICIAL Nº 67/17- FECHA: 12 09 2017

SOLICITUD DE PASES

LEÓN, Ricardo Rubén, de La Loma – SADA- para River Plate – Arrecifes

VERA, Ezequiel, de San Carlos -SADA- para Alte. Brown – Arrecifes.

VILLANUEVA, Martín, de River Plate – SADA – para Alte. Brown – Arrecifes.

DEL PELO, Agustín, de La Loma -SADA – para Alte. Brown – Arrecifes.

FINALES DE CAMPEONATOS APERTURA

JUEVES 14/09/2017

ESTADIO E, FITTE – 20,30 Hs.

SUB 13 RIVER PLATE vs, HURACÁN

CANCHA DE RIVADAVIA – 20,30 Hs.

SUB 15 RIVADAVIA vs INDEPENDIENTE

DOMINGO 17/09/2017

1ra CATEGORÍA – CANCHA DE LA LIGA – CAP. SARMIENTO

15,30 Hs LOS 14 vs. SAN CARLOS

SÁBADO 16/09/2017

PROXIMA FECHA – 1ra TORNEO CLAUSURA

CANCHA DE UNIDOS

UNIDOS vs. HURACÁN

14 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

13 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 – SUB 20

CANCHA DE RIVER PLATE

RIVER PLATE vs. CUCULLÚ

14 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 –2010 CON ACUERDO DE CLUBES

14 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 20 – SUB 15 –

CANCHA DE SAN PATRICIO

SAN PATRICIO vs. SAN ANTONIO

14 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2007 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

13 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 – SUB 20

CANCHA LA CUMPARSITA – CAP. SARMIENTO

LA CUMPARSITA VS RIVADAVIA

13,30 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2007 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

14 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 17 –

CANCHA DE SAN CARLOS

SAN CARLOS vs. ROBLES

13 hs. INFERIORES – SUB 15 – SUB 17 – SUB 20 –

La 1ra.- Categoría se recuperará con el feriado del 12 de octubre en la fecha que otorguen ese día.

CANCHA DE LA LIGA – CAP. SARMIENTO

INDEPENDIENTE vs. LOS 14

14 hs. INFERIORES – SUB 13 – SUB 15 – SUB 17

ESTADIO E. FITTE – 1ra. CATEGORÍA

17 Hs .- RIVER PLATE vs. CUCULLU

DOMINGO 17 / 09 / 17

ESTADIO E. FITTE – 1ra. CATEGORÍA

14,30 Hs. UNIDOS vs. HURACÁN

16,30 Hs. SAN PATRICIO vs. SAN ANTONIO

CANCHA DE CAPILLA

CAPILLA vs. LA LOMA

13,30 hs. INFANTILES – 2006 – 2008 – 2009 – 2007 – 2010 CON ACUERDO DE CLUBES

A CONFIRMAR – 1ra. CATEGORÍA

CANCHA DEL PARQUE – SAN ANDRÉS DE GILES

VILLA MANCHI vs. VICTORIA