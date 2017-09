Primicia de CSHoy24: vecinos de nuestra ciudad denuncian haber sido baleados en Arrecifes

CSHoy24 recibió hace pocas horas un mensaje de Maca Jaureguiber, denunciando un hecho policial en la localidad vecina de Arrecifes.

Este es textual el mensaje: “Hoy fuimos a comer a arrecifes con mi novio y 3 amigos a loco por la pizza. Cuando terminamos de comer agarramos nuestras motos y salimos para el lado del balnereo a echar nafta a la petrobras para volvernos a sarmiento adelante nuestro iba un auto de la policia,cuando saliamos de la petrobras paso una camioneta peugeot Pharner tambien de la policia y nos miraban iba manejando una mujer de pelo rubio y un hombre flaquito. Salimos de la petrobras para el lado del balnereo y vimos que el auto y la camioneta se habian puesto paralelo entonces nos pegamos la vuelta y la camioneta doblo en U y nos empezó a correr como es de costumbre de ellos nos corrieron hasta salir de arrecifes nos tiraron con valas de goma. Para pincharnoss la rueda de la moto y asi caernos. A un amigo le rosaron un balazo en la pierna lo encerraron para que se caiga lo agarraron del brazo. Cual era el proposito de ellos que nos mataramos en la ruta¿ por ir a comer?. ¿Esta prohibido ir en moto a arrecifes?. Por suerte no paso a mayores. Mucho se preguntaran xq no frenamos? Yo le respondo si frenas en arrecifes tenes todos los papeles en regla te buscan mil cosas para irte caminando. Para irte con tu moto tenes darles plata igual te hacen una multa con una ley que no existe. Lo digo xq para venirnos tambien una vuelta como teniamos todo nos dijo asi no se pueden ir y entonces un compañero le dio plata.( esto paso el año pasado)

Cada uno estará de acuerdo o en desacuerdo con nuestra reaccion de irnos pero yo le pregunto que harian si les pasara a ustedes.