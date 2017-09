Nuevo boletín de la liga deportiva

BOLETIN OFICIAL Nº 66/17- Tribunal FECHA: 07 09 2017

EXPULSADOS

APELLIDO NOMBRE CLUB CATEG. FECHA N° DD/MM/AA ART. FECHAS

CEJAS PATRICIO LOS 14 1ra. FF1 3/9/2017 200 A 3 3

VUAAGNIAUX FABRICIO SAN CARLOS 1ra. FF1 3/9/2017 207 1

BORDONI DIEGO CAPILLA 20 F2 2/9/2017 200 A 3 4

MANARINO GALO SAN CARLOS 20 F2 2/9/2017 207 1

GOMEZ FACUNDO SAN CARLOS 20 F2 2/9/2017 207 1

RIBATTA BARRAGAN FRANCO SAN CARLOS 20 F2 2/9/2017 DESCARGO

VISTA

Dar cinco dias VISTA al jugador Ribatta Barragan, Franco del Club San Carlos, para que realice su DESCARGO de acuerdo a lo informado por el Sr. Árbitro del partido San Carlos vs. Los 14 el pasado domingo 03/09/2017. Art. 8 – RTP.

MANIFIESTO

Este Tribunal pone de manifiesto y en conocimiento a los Sres. Directivos de los Clubes, lo estipulado en el Artículo 90 del Reglamento de Transfresiones y Penas, en forma especial en el último apartado que dice textual

Art. 90 – INCIDENTES EN DEPENDENCIAS INTERNAS DEL ESTADIO – Multa de v.e. 42 a v.e. 510, al club responsable cuando en oportunidad de partido de cualquier división que se dispute en su estadio, el árbitro, árbitros asistentes o asistente deportivo fueran agredidos o que la agresión quedara en tentativa o fuera frustrada por cualquier circunstancia o fueran amenazados, agraviados de palabra o de hecho, por personas autorizadas a permanecer en las dependencias internas del estadio, vedadas al libre acceso de socios o público (vestuarios, baños, corredores, pasillos o túneles), siempre que la infracción no se encuadre en lo establecido en los arts. 80 al 83 de este Reglamento y sin perjuicio de las penas individuales que corresponda aplicar a las personas responsables de tales hechos. Si éstas fueran integrantes o acompañantes del equipo visitante, o de cualquiera de los dos equipos cuando actúen en cancha ajena para ambos clubs, o pertenecientes a la institución en cuyo estadio juegan equipos de otros clubs, se hará responsable el club al que pertenezcan los infractores. Cuando el damnificado fuera jugador o personal técnico de cualquiera de los dos clubs, la multa será sobre las cantidades de v.e. que se determinan en el párrafo precedente.

Igualmente se aplicará multa de v.e. 42 a v.e. 510 al club que actúe en carácter de local y que haya permitido el ingreso a las dependencias internas del estadio a personas que no tengan la autorización pertinente.

Esta sanción, a sido incorporada al Artículo 23 del Reglamento Interno de la Liga en los Torneos venideros a realizar por esta Entidad.

Se recuerda además, que los DIRECTORES TÉCNICOS que se encuentran cumpliendo sanción por este Tribunal NO pueden ejercer ningún tipo de DIRECTRIZ ni antes del partido ( entrada en calor) o el entretiempo dentro del campo de juego o vestuarios, en caso de que ocurra será aplicado el Artículo 263, Inc “J” del RTP.

No es gusto de este Tribunal aplicar dichas sanciones, por lo que es responsabilidad de todos los componentes de la Liga Deportiva RESPECTAR Y HACER RESPETAR LOS REGLAMENTOS, particpando cada uno con las responsabilidades que les corresponden, para hacer cada día mejor nuestro fútbol.

FIXTURE

ZONA 1

1 ROBLES 5 CAPILLA

2 HURACÁN 6 UNIDOS

3 LA LOMA 7 SAN CARLOS

4 RIVADAVIA 8 LA CUMPARSITA

1ra FECHA – 17-09-17 2da. Fecha – 24-09-17 3ra. FECHA – 01-10-17 4ta. FECHA -08-10-17

LA CUMPARSITA RIVADAVIA ROBLES LA CUMPARSITA LA CUMPARSITA CAPILLA HURACÁN LA CUMPARSITA

CAPILLA LA LOMA HURACÁN SAN CARLOS UNIDOS RIVADAVIA LA LOMA ROBLES

UNIDOS HURACÁN LA LOMA UNIDOS SAN CARLOS LA LOMA RIVADAVIA SAN CARLOS

SAN CARLOS ROBLES RIVADAVIA CAPILLA ROBLES HURACÁN CAPILLA UNIDOS

5ta FECHA – 15-10-17 6ta FECHA – 29-10-17 7ma. FECHA – 05-11-17

LA CUMPARSITA UNIDOS LA CUMPARSITA LA LOMA SAN CARLOS LA CUMPARSITA

SAN CARLOS CAPILLA RIVADAVIA HURACÁN ROBLES UNIDOS

ROBLES RIVADAVIA CAPILLA ROBLES HURACÁN CAPILLA

HURACÁN LA LOMA UNIDOS SAN CARLOS LA LOMA RIVADAVIA

ZONA 2

1 SAN ANTONIO 5 RIVER PLATE

2 VICTORIA 6 VILLA MANCHI

3 CUCULLU 7 SAN PATRICIO

4 LOS 14 8 INDEPENDIENTE

1ra 2da. Fecha 3ra. FECHA 4ta. FECHA

INDEPENDIENTE LOS 14 SAN ANTONIO INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE RIVER PLATE VICTORIA INDEPENDIENTE

RIVER PLATE CUCULLU VICTORIA SAN PATRICIO VILLA MANCHI LOS 14 CUCULLU SAN ANTONIO

VILLA MANCHI VICTORIA CUCULLU VILLA MANCHI SAN PATRICIO CUCULLU LOS 14 SAN PATRICIO

SAN PATRICIO SAN ANTONIO LOS 14 RIVER PLATE SAN ANTONIO VICTORIA RIVER PLATE VILLA MANCHI

5ta FECHA 6ta FECHA 7ma. FECHA

INDEPENDIENTE VILLA MANCHI INDEPENDIENTE CUCULLU SAN PATRICIO INDEPENDIENTE

SAN PATRICIO RIVER PLATE LOS 14 VICTORIA SAN ANTONIO VILLA MANCHI

SAN ANTONIO LOS 14 RIVER PLATE SAN ANTONIO VICTORIA RIVER PLATE

VICTORIA CUCULLU VILLA MANCHI SAN PATRICIO CUCULLU LOS 14

1er. CUARTO 12/11/2017

1era. SEMI 19/11/2017

2da. SEMI 26/11/2017

1ra. FINAL 3/12/2017

2da. FINAL 10/12/2017

REGLAMENTO TORNEO 2017 CLAUSURA– INFANTILES, INFERIORES y 1ra. Categoría

OBJETIVO:

La Liga Deportiva de SADA., propicia la organización del Torneo con el propósito de integrarse y difundir la práctica del fútbol en el ámbito geográfico al que pertenecen los clubes.

ATRIBUCIONES:

a) Actuar en toda gestión grave y urgente que pudiera afectar el normal desenvolvimiento de los certámenes y atenderá todas las cuestiones que aquella le hubiere derivado.

b) Cumplirá y hará cumplir los reglamentos de los Torneos.

c) Determinar la forma del campeonato, el programa de partidos y la conformación de las etapas.

d) Procederá a la inhabilitación de estadios que no reúnan los requisitos mínimos, establecidos en el reglamento.

TROFEOS:

Se llevará a cabo gestiones para procurar que los certámenes cuenten con trofeos de importancia auspiciados por autoridades, entidades, comercios de prestigio en la zona de influencia de la Liga Deportiva de SADA.

DIFUSIÓN:

Procurará la más amplia difusión de los eventos por todos los medios a su alcance, sin perjuicio de las acciones que, en igual sentido, realizaren los clubes participantes, a los que mantendrán debidamente informadas en tiempo y forma.

CAPÍTULO I – DE LOS PARTICIPANTES , FORMA DE DISPUTA Y ACREDITACIONES

ART 1.- PARTICIPANTES

Participarán de dichos CAMPEONATOS los Clubes:

ZONA “A”

San Carlos – Rivadavia – Huracán – La Loma – Capilla – Robles – Unidos – La Cumparsita

ZONA “B”

Independiente – River Plate – Victoria – Los 14 – San Patricio – San Antonio – Cucullú – Villa Manchi –

ART 2.- FORMA DE DISPUTA

Los torneos se regirán, en lo que a reglas de juego se refiere, por el reglamento de la A.F.A.

Se jugará el campeonato, Inferiores y 1ra. Categoría a una rueda EN DOS (2) ZONAS en DOS (2) etapas: CLASIFICACIÓN Y FINAL. En Infantiles de acuerdo a lo normado en el Art 6 de este Reglamento.

ART 3.- 1ª Etapa – Clasificación:

La Etapa Clasificatoria tendrá como objetivo ubicar en una TABLA GENERAL DE PUNTOS en su zona, a cada uno de los clubes participantes por el mérito obtenido de acuerdo a lo enunciado en el próximo párrafo, para luego jugar la parte final los SEIS (6) mejores clasificados, tres (3) de cada zona.

ART.4.- Definiciones en la Etapa Clasificatoria en la Zona:

a) Mayor cantidad de puntos

b) En caso de empate en puntos entre uno o más equipos en cualquiera de los puestos a clasificar, la misma se definirá por:

1) Mayor diferencia de goles.

2) Mayor cantidad de goles a favor.

3) Resultado de los partidos disputados entre sí.

5) Una vez agotadas las alternativas previstas en los ítems anteriores, de persistir el empate, la posición se definirá por medio de un sorteo a realizarse en sede de la Liga Deportiva de SADA, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.

ART. 5.- ETAPA FINAL

Jugarán esta etapa los Tres (3) mejores clasificados de la Zona “A” y los Tres (3) mejores clasificados de la Zona “B”.

5.1 – A Repechaje:

Jugarán el REPECHAJE a un (1) solo partido, los siguientes clasificados:

El Segundo de la Zona “A” jugará con el Tercero de la Zona “A”.

El Segundo de la Zona “B” jugará con el Tercero de la Zona “B”.

Clasificará quien obtenga mayor cantidad de puntos; de estar en igualdad de puntos TENDRÁ VENTAJA DEPORTIVA el ubicado en 2do. Lugar de la zona.

La Localía será para el equipo ubicado en segundo lugar de la Tabla.

5.2 – A SEMIFINALES:

Pasarán a esta etapa los ganadores del Repechaje mas los dos (2) Primeros que estaban en espera, jugando partido y revancha, uno en cada lugar, de la forma siguiente:

Ganador Repechaje de la zona “A” vs. 1ro. de la zona “B”

Ganador Repechaje de la zona “B” vs. 1ro. de la zona “A”

Clasificará quien obtenga mayor cantidad de puntos; de estar en igualdad de puntos ganará quien tenga mejor Diferencia de Gol, de SUBSISTIR EL EMPATE EMPATE, LA DEFINICIÓN SERÁ POR EJECUCIÓN DE PENALES EN UNA SERIE DE CINCO (5) POR BANDO EN FORMA ALTERNADA; DE SUSISTIR EL EMPATE SE EJECUTARÁN DE A UNO (1) POR BANDO HASTA DEFINIR.

5.3 – A FINAL:

Pasarán a esta etapa los ganadores de semifinales los que jugarán partido y revancha, uno en cada lugar, de la forma siguiente:

En caso que sean los dos 1ros o dos 2dos. los que jueguen la final, se realizará un sorteo en sede de la Liga para designar localía.

En caso de ser un 1ro. y un 2do. Los que jueguen la final, la localia la elige el ubicado en 1er. Lugar.

Será CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA quien obtenga mayor cantidad de puntos; de estar en igualdad de puntos ganará quien tenga mejor Diferencia de Gol, de SUBSISTIR EL EMPATE , LA DEFINICIÓN SERÁ POR EJECUCIÓN DE PENALES EN UNA SERIE DE CINCO (5) POR BANDO EN FORMA ALTERNADA; DE SUSISTIR EL EMPATE SE EJECUTARÁN DE A UNO (1) POR BANDO HASTA DEFINIR.

ART. 6. – CAMPEONES EN INFANTILES

En Categoria INFANTILES se jugará a una rueda y serán CAMPEONES los ubicados en 1er. Lugar de cada zona.

ART. 7 PLANILLAS DE JUEGO

Las planillas de firmas y resultados deberán ser completadas y firmadas por triplicado en el modelo suministrado por la liga deportiva de SADA. El original será entregado por el árbitro con el correspondiente y obligatorio informe de las novedades producidas, efectuando en forma personal y reservada a un representante de la Liga que los designara – guardando para sí una copia-, para que esta lo remita dentro de las 24 hs. de disputado el encuentro a la Federación Norte de Fútbol, en caso de no existir hecho a resaltar se consignara en planillas la palabra “Sin novedad”; los dos (2) ejemplares restantes serán uno (1) para cada Club.

ART. 8.- DE LA CANTIDAD DE JUGADORES:

Firmarán la planilla de juego hasta un máximo de dieciocho (18) jugadores,

En Inferiores se podrán realizar realizar hasta siete (7) cambios en no mas de tres veces por equipo.

En Infantiles podrán ingresar todos los que firman planillas en no mas de tres veces por equipo.

ART. 9 – ACREDITACIÓN JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO

Los jugadores y miembros del cuerpo técnico deberán acreditarse ante el árbitro, antes del inicio del encuentro al momento de firmar las “planillas de firmas y resultados”, con el DNI o carnet otorgado por la Liga Deportiva de SADA consignado en la lista de buena fe, únicos documentos válidos. Sin la presentación del mismo, el jugador o miembro del Cuerpo Técnico estará inhabilitado para intervenir en el encuentro No pudiendo hacerlo ni por acuerdo de las partes.

Podrán firmar planilla de juego hasta un máximo de 18 (dieciocho) jugadores.

CAPÍTULO II – DE LOS DÍAS Y CAMPOS DE JUEGO

ART. 10 – DE LOS DÍAS DE JUEGO

La Liga Deportiva junto con Los Sres. Delegados dispondrá de la organización de la fecha a jugarse, pudiendo utilizar los días entre semana en horario nocturno de ser necesario.

En caso que los Clubes en una fecha quieran adelantar el partido en día de semana, nunca postergar lo pueden hacer enviando a la Liga Deportiva la conformidad de ambos participantes con no menos de 96 hs antes del día de juego propuesto.

Se tendrá en cuenta el HORARIO ESTIVAL DISPUESTO POR EL CONSEJO FEDERAL CUANDO ESTE LO DISPONGA, revisando los horarios.

ART. 11 – SUSPENSIÓN DE PARTIDOS

Solamente el árbitro, luego de haber inspeccionado el campo de juego, podrá determinar la suspensión de un partido.

En caso de lluvia previa, el Club local, con el objetivo de evitar gastos, se comunicará con el Club visitante a fin de establecer de común acuerdo entre sus delegados, la conveniencia de solicitar con no menos de cuatro (4) hs. de anticipación a la Liga Deportiva de SADA, la suspensión del partido, siendo esta, en definitiva, la que resolverá al respecto.

Los partidos programados para los días sábados y domingo que por cualquier circunstancia deban suspenderse, se deberán jugar indefectiblemente al día siguiente, pudiendo hacerlo hasta el día miércoles posterior al día de la suspensión.

ART.12 – DE LOS CAMPOS DE JUEGO

Los CAMPOS DE JUEGO deben estar debidamente habilitados por la Municipalidad a la que pertenezca cada club y por el A.P.R.E.V.I.D.E. , o aquellos que cumplan con el servicio policial pertinente para la fase CLASIFICATORIA.

Para el día del encuentro se debe marcar correctamente el campo en sus áreas y laterales con líneas de pintura o cal, la disposición correcta de las redes y banderines, contar con camilla de emergencia y cuello ortopédico en lugar accesible, vestuarios limpios y en condiciones con agua, al igual que baños para jugadores y público en general.

Cada club local debe de disponer de no menos de tres (3) balones reglamentarios en óptimas condiciones dentro del campo de juego.

CAPÍTULO III – DE LAS TERNAS ARBITRALES

ART. 13 – DESIGNACIÓN ARBITRAL Y SUPLETORIOS

Los Árbitros serán designados para cada encuentro por el Colegio de Árbitros de la Liga Deportiva de SADA siendo IRRECUSABLES sus designaciones por parte de los clubes.

Sólo podrán ser designados los árbitros que cuenten con seguro en los términos fijados por el Consejo Federal.

Es obligación del Club local, suministrarles a los árbitros un refrigerio.

Si el partido no se juega por lluvia y/o algún otro problema, los árbitros cobrarán el 100% de movilidad en caso que haya, más el 50% de los aranceles.

En caso de inicio del partido y el mismo debe suspenderse por cualquier eventualidad la terna arbitral cobrará el %100 de lo estipulado.

ART. 14.- DE LOS ARANCELES DE LOS ÁRBITROS:

Los siguientes valores son aplicables para la Etapa Clasificatoria y Repechajes, pudiendo sufrir variación para Semifinales y Finales.

INFERIORES

1 PARTIDO 2330

2 PARTIDOS 3110

3 PARTIDOS 3630

SUB 20

1 PARTIDO EN 1 CANCHA 2160

2 PARTIDOS EN LA MISMA CANCHA 3720

3 PARTIDOS EN LA MISMA CANCHA 4500

1 PART. COMO PRELIMINAR O POSTERIOR DE 1ra. 1680

1 PART. LUEGO DE CUALQUIER CATEGORÍA INFERIORES 1680

PRIMERA

1 PARTIDO 3100

2 PARTIDOS 4620

VIÁTICOS

1ra CATEGORÍA E INFERIORES 460

INFANTILES 250

INFANTILES

1 PARTIDO 270

4 PARTIDOS 850

El pago de los aranceles y viáticos arbitrales por fecha en Inferiores son abonados el 50% cada club.

El pago por Club de los aranceles para Inferiores, se estipula en caso de no contar con todas las Categorias algunos de ellos por jornada, de la siguiente forma:

Club con todas las Categorías 40 % del total sin viáticos

Club con menos Categorías 60% del toatal sin viáticos.

ART. 15 – TIEMPOS DE JUEGO INFANTILES E INFERIORES

INFANTILES 20 y 20 con 5’ de descanso

Sub 13 – 15 -17 30 y 30 con 10’ de descanso

Sub 20 35 y 35 con 10’ de descanso

ART. 16 – VEEDORES

En caso que un Club solicite un VEEDOR, la Liga debe enviarlo haciendo responsable de pago de honorarios y traslado a quien lo pide.

CAPÍTULO IV – DE LA ORGANIZACIÓN Y VALOR ENTRADAS

ART. 17 – DISPOCICIÓN DE ENTRADAS

Cada Club local deberá poner a disposición del visitante veintidós (22) accesos para jugadores, cuerpo Técnico y directivo por categoría.

ART. 18 – ENTRADAS: VALORES GENERALES

Mayores (hasta un máximo de) ………….… $ 60.- (incluye seguro)

Damas, Jubilados (hasta un máximo de)……. $ 40.- (incluye seguro)

Menores (6 a 12 años) (hasta un máximo de) $ 15.- (incluye seguro)

Entradas Categorías Inferiores e Infantiles (hasta un máximo de)…….. $ 40.-

Entradas Jornadas Completas (hasta un máximo de)……….. $ 60.-

Seguro espectador (Obligatorio para invitados-pases-dirigentes, etc.) $ 6,50

ART. 19 – GASTOS DE ORGANIZACIÓN

Los gastos de organización del partido corren por cuenta del club local en 1ra. División y Jornadas Completas, (Árbitros, policías, médicos, seguro espectador, etc.)

En Inferiores e Infantiles se hace el pago en proporciones por cada club de acuerdo a las categorías que presenten.

ART. 20 – SUB 20

La Categoría Sub 20 se jugará con Seguridad Privada.

Los Clubes que hagan las veces de local en 1ra. Categoría, serán lo responsables del pedido de policia con la anterioridad reglamentaria.

CAPITULO V – DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA

ART. 21 – DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA

El Tribunal de Disciplina será el que rige en el Estatuto de La Liga Deportiva de SADA, cuyos miembros son elegidos para tal fin.

Las sanciones que se produzcan serán ordenadas de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Transgresiones y Penas del Consejo Federal, del Estatuto de la Liga Deportiva de San Antonio de Areco y del Reglamento del Torneo en disputa.

ART 22 – DISTURBIOS EN UN PARTIDO DE SUB 20

En el caso que haya DISTURBIOS VIOLENTOS, SUSPENSION DE PARTIDO POR ACTITUDES ANTIDEPORTIVAS, O CUALQUIER HECHO DE VIOLENCIA QUE SE PRODUZCA POR JUGADORES, SIMPATIZANTES Y/O ALLEGADOS DIRECTOS DEL/ LOS CLUBES PARTICIPANTES, EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA APLICARÁ LA SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA DEL CAMPEONATO AL /LOS EQUIPOS QUE PARTICIPEN DEL MISMO.

ART. 23. – PERSONAS VEDADAS DE INGRESO A LOS ESTADIOS

Se aplicará multa de v.e. 42 a v.e. 510 al club que actúe en carácter de local y que haya permitido el ingreso a las dependencias internas del estadio a personas que no tengan la autorización pertinente, o esten cumpliendo Suspensión de ingreso a los Estadios por parte de este Tribunal.

Si el/los Suspendido/s que ingresa/n al Estadio es del Club VISITANTE, la multa será impuesta y abonada por ambos Clubes.

EL TRIBUNAL de DISCIPLINA para los casos de este articulado actuará de OFICIO.

ART. 24 – Para cualquier cuestión que hubiere que considerar y resolver y que no estuviere contemplada en el presente Reglamento, se recurrirá a las disposiciones del Reglamento General del Consejo Federal del Fútbol.-