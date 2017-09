Capitán Sarmiento, nuevamente solidario

CSHoy24 comparte con ustedes un mensaje recibido a nuestro WhatsApp de María Elena Badano, mamá de David Hernandez.

“Hola en primera instancia quiero agrader la posibilidad de publicar esta información en su muro apelando a su gran espíritu solidario. La realidad es que con la situación personal que nos tocó vivir entendimos q con tener la.mejor obra social no alcanza y q si no tenes obra social te moris. Entendimos q no basta con q te cubran todo o algo siempre hay gastos no contemplados cuando estas ante una enfermedad oncológica o grave. Gastos de movilidad, canasta fliar ya q la.limpieza debe ser extrema y seguida y tener mejor calidad de.alimentación, la farmacia tal vez no todo es al 100% o la terapia de apoyo psicológico o hasta tal vez no te cubran un acompañante terapéutico. Y como esto podría nombrar miles de cosas. Es por eso que surgió la idea de traer esta obra musical en inglés ya que tiene q ver con mi trabajo y conté con respaldo para hacerlo y lo hago xq necesito el dinero realmente para deudas, necesidades que derivaron de la enfermedad, etc. Pero pensé ya que tengo lo de las entradas xq no invitar a auspiciantes a que colaboren a donorem con lo que puedan a sobre cerrado sellado y firmado en la parte cerrante. Ya q es válido cualquiera sea el.monto con el q colaboren y el mismo será destinado para Mía Ángeles Coseres, quien se encuentra haciendo estudios para determinar si es necesario un cateterismo, David Hernandez diagnostico tumor parietal quien terminó su quimio pero aún continúa con pastillas y para Jazmín Barattini Castiglioni quién es atendida en el Garraham. Como contribuyentes solidarios es importante que quede claro que la donación no es para el tratamiento en sí sino para necesidades básicas que no están cubiertas ni por las obras sociales ni el estado. Para mi hijo y para mi que el último estudio de Mariano haya dado bien es un milagro y queremos devolverlo de esta manera. Luché mucho para que la.obra social me reconociera cosas y las logré otras sigo peleando el retroactivo. Y gracias a Dios tuvimos el apoyo de las.flias. Siempre he realizado actividades solidarias con mis alumnos al Asilo, Huellitas, el Ctro Complementario, un certamen en Honor a Chiche Servent, pero si bien todavía somos un par de flias y no una Asoc. Es importante conscientizar a la población qué implicancias económicas significan tener CANCER. Así que me siento muy orgullosa de llevar adelante esta tarea junto a las.mamás de los chicos, mis alumnos y sus flias. Mi equipo de trabajo y mi flia. El procedimiento a seguir es una vez confirmado quienes van a ser auspiciantes, éstos prepararán un sobre madera con la donación sin especificar.monto. el mismo será sellado y firmado por responsable en la.parte cerrante del sobre. Luego una vez finalizada la.campaña antes del día de la función se hará una conferencia de prensa ante escribano público se contará el dinero y se dividirá en partes iguales para las tres flias. Si desean vender entradas en sus negocios me las pueden solicitar y ante cualquier duda comunicarse conmigo. Muchas gracias! Y gracias a Dios! 😘”