Ostoich: “Nos están llevando camino a lo vivido en el 2001″

El intendente de Capitán Sarmiento, Oscar Ostoich, será candidato a senador provincial por Unidad Ciudadana, y en el marco de la presentación de las listas fue tajante con el actual gobierno nacional y provincial: “Decidí postularme porque creo que hay que ponerle freno a este gobierno”.

“Nos están llevando camino a lo vivido en el 2001. Está perjudicando a los jubilados, a los discapacitados, a los niños, por ende al crecimiento de la Argentina”, detalló.

Asimismo, Ostoich remarcó que los trabajadores “están haciendo malabares para estirar los sueldos”. “Para entender la realidad de los obreros hay que hacer una reflexión, antes el trabajador sacaba la cuenta de que iba a hacer con lo que le sobraba del sueldo, aprovechaban para viajar o refaccionar sus casas, en cambio hoy sólo piensan en cómo van a hacer para llegar a fin de mes”, explicó.

También se refirió al conflicto de intereses que tienen algunos funcionarios oficialistas en sus áreas de control: “En cada negocio que se hace, en cada medida que se toma, siempre hay alguien de Cambiemos ligado a ello y sacando beneficios, porque están de ambos lados del mostrador. Claros ejemplos de esto son los casos de Mario Quintana, dueño de una cadena de farmacias o Miguel Braun, Secretario de Comercio, que está ligado a una cadena de supermercados. Ambos son juez y parte”.

Ostoich, que irá como candidato a senador provincial en la Segunda Sección Electoral, hizo referencia al presente del campo en su ciudad y alrededores, y sostuvo que “no podemos decir que el campo va bien cuando los pequeños y medianos productores se están fundiendo, los tambos no paran de cerrar y los tamberos que siguen luchándola tienen problemas serios para continuar. Lamentablemente ya es record la baja del consumo de leche. La apertura de las importaciones es la gran culpable de esto, ya que increíblemente nosotros tenemos en nuestro país la materia prima y este gobierno está permitiendo que traigan los productos afuera, de esa manera están matando a las pymes”.

“Este es un gobierno solamente para ricos, no para pobres. No piensan en las pymes, ya que les han subido considerablemente los costos de energía. Da la casualidad que el ministro Aranguren decidió comprar el gas en Chile, y no en Bolivia que está más barato, y luego de eso nos enteramos que es porque en Bolivia no está Shell y si lo está en Chile. Mucha casualidad que decidió la compra ahí. Perfecta le salió la jugada, las cuentas le dan siempre a favor de él, nunca a favor de los argentinos”, concluyó.

Fuente: Ambito Financiero