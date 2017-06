Boletín de la liga deportiva de San Antonio de Areco

BOLETÍN N° 58 / 17 – BIS 28 de JUNIO de 2017.-

PRÓXIMA FECHA – CUARTOS DE FINAL –IDAS Y VUELTAS

SUB 13 01/07/2017 SUB 15 01/07/2017 SUB 17 01/07/2017

CUARTOS DE FINAL – IDA CUARTOS DE FINAL – IDA CUARTOS DE FINAL – IDA

SAN ANTONIO vs. HURACÁN CAPILLA vs. INDEPENDIENTE RIVADAVIA SAN CARLOS

LOS 14 vs. VICTORIA RIVER PLATE vs. HURACÁN HURACÁN RIVER PLATE

SAN CARLOS vs. INDEPENDIENTE SAN CARLOS vs. RIVADAVIA SAN PATRICIO CAPILLA

RIVADAVIA vs. RIVER PLATE ROBLES vs. SAN PATRICIO VICTORIA INDEPENDIENTE

SUB 13 08/07/2017 SUB 15 08/07/2017 SUB 17 01/07/2017

CUARTOS DE FINAL – VUELTA CUARTOS DE FINAL – VUELTA CUARTOS DE FINAL – VUELTA

HURACÁN vs. SAN ANTONIO INDEPENDIENTE vs. CAPILLA SAN CARLOS RIVADAVIA

VICTORIA vs. LOS 14 HURACÁN vs. RIVER PLATE RIVER PLATE HURACÁN

INDEPENDIENTE vs. SAN CARLOS RIVADAVIA vs. SAN CARLOS CAPILLA SAN PATRICIO

RIVER PLATE vs. RIVADAVIA SAN PATRICIO vs. ROBLES INDEPENDIENTE VICTORIA

SUB 20 01/07/2017 1RA.CATEG.

CUARTOS DE FINAL – IDA CUARTOS DE FINAL – IDA

HURACAN vs. SAN CARLOS SAN ANTONIO vs. LOS 14

RIVER PLATE vs. UNIDOS RIVER PLATE vs. SAN CARLOS

SAN PATRICIO vs. RIVADAVIA HURACÁN vs. RIVADAVIA

CAPILLA vs. SAN ANTONIO CUCULLÚ vs. SAN PATRICIO

SUB 20 08/07/2017 1RA.CATEG.

CUARTOS DE FINAL – VUELTA CUARTOS DE FINAL – VUELTA

SAN CARLOS vs. HURACAN LOS 14 SAN ANTONIO

UNIDOS vs. RIVER PLATE SAN CARLOS RIVER PLATE

RIVADAVIA vs. SAN PATRICIO RIVADAVIA HURACÁN

SAN ANTONIO vs. CAPILLA SAN PATRICIO CUCULLÚ

SÁBADO 01/07/17

CANCHA DE SAN PATRICIO

13 HS.- SUB 13 RIVADAVIA vs. RIVER PLATE

14,20 HS. SUB 17 SAN PATRICIO vs CAPILLA

15,40 HS SUB 20 SAN PATRICIO vs. RIVADAVIA

17 HS. SUB 17 RIVADAVIA vs. SAN CARLOS

CANCHA DE HURACÁN

14 HS. SUB 17 HURACÁN vs. RIVER PLATE

15,20 SUB 20 HURACÁN vs. SAN CARLOS

CANCHA DE RIVER PLATE

13 HS. SUB 15 RIVER PLATE vs. HURACÁN

14,20HS. SUB 20 RIVER PLATE vs. UNIDOS

CANCHA DE SAN ANTONIO

16 HS. SUB 13 SAN ANTONIO vs. HURACÁN

CANCHA DE SAN CARLOS

13 HS. SUB 15 SAN CARLOS vs. RIVADAVIA

14,20 HS. SUB 13 SAN CARLOS vs. INDEPENDIENTE

CANCHA DE LA LIGA – CAPITÁN SARMIENTO

16,00 HS. SUB 13 LOS 14 vs. VICTORIA

CANCHA DE CAPILLA

13 HS. SUB 15 CAPILLA vs. INDEPENDIENTE

14,20 HS. SUB 20 CAPILLA vs. SAN ANTONIO

CANCHA DE ROBLES

16,30 HS. SUB 15 ROBLES vs. SAN PATRICIO

PARQUE MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DE GILES

15,30 HS SUB 17 VICTORIA vs INDEPENDIENTE

ESTADIO E. FITTE – 1ra.CATEGORÍA

18 HS.- HURACÁN vs. RIVADAVIA

DOMINGO 02/07/17

ESTADIO E. FITTE – 1ra.CATEGORÍA

14 HS.- SAN ANTONIO vs. LOS 14

16 HS.- RIVER PLATE vs. SAN CARLOS

CANCHA DE CUCULLÚ – 1ra. CATEGORÍA

14 HS. CUCULLÚ vs. SAN PATRICIO