Boletín de la liga deportiva de San Antonio de Areco

BOLETÍN N° 58 / 17 – BIS 28 de JUNIO de 2017.-
PRÓXIMA FECHA – CUARTOS DE FINAL –IDAS Y VUELTAS
SUB 13 01/07/2017 SUB 15 01/07/2017 SUB 17 01/07/2017
CUARTOS DE FINAL – IDA CUARTOS DE FINAL – IDA CUARTOS DE FINAL – IDA
SAN ANTONIO vs. HURACÁN CAPILLA vs. INDEPENDIENTE RIVADAVIA SAN CARLOS
LOS 14 vs. VICTORIA RIVER PLATE vs. HURACÁN HURACÁN RIVER PLATE
SAN CARLOS vs. INDEPENDIENTE SAN CARLOS vs. RIVADAVIA SAN PATRICIO CAPILLA
RIVADAVIA vs. RIVER PLATE ROBLES vs. SAN PATRICIO VICTORIA INDEPENDIENTE
SUB 13 08/07/2017 SUB 15 08/07/2017 SUB 17 01/07/2017
CUARTOS DE FINAL – VUELTA CUARTOS DE FINAL – VUELTA CUARTOS DE FINAL – VUELTA
HURACÁN vs. SAN ANTONIO INDEPENDIENTE vs. CAPILLA SAN CARLOS RIVADAVIA
VICTORIA vs. LOS 14 HURACÁN vs. RIVER PLATE RIVER PLATE HURACÁN
INDEPENDIENTE vs. SAN CARLOS RIVADAVIA vs. SAN CARLOS CAPILLA SAN PATRICIO
RIVER PLATE vs. RIVADAVIA SAN PATRICIO vs. ROBLES INDEPENDIENTE VICTORIA
SUB 20 01/07/2017 1RA.CATEG.
CUARTOS DE FINAL – IDA CUARTOS DE FINAL – IDA
HURACAN vs. SAN CARLOS SAN ANTONIO vs. LOS 14
RIVER PLATE vs. UNIDOS RIVER PLATE vs. SAN CARLOS
SAN PATRICIO vs. RIVADAVIA HURACÁN vs. RIVADAVIA
CAPILLA vs. SAN ANTONIO CUCULLÚ vs. SAN PATRICIO
SUB 20 08/07/2017 1RA.CATEG.
CUARTOS DE FINAL – VUELTA CUARTOS DE FINAL – VUELTA
SAN CARLOS vs. HURACAN LOS 14 SAN ANTONIO
UNIDOS vs. RIVER PLATE SAN CARLOS RIVER PLATE
RIVADAVIA vs. SAN PATRICIO RIVADAVIA HURACÁN
SAN ANTONIO vs. CAPILLA SAN PATRICIO CUCULLÚ
SÁBADO 01/07/17
CANCHA DE SAN PATRICIO
13 HS.- SUB 13 RIVADAVIA vs. RIVER PLATE
14,20 HS. SUB 17 SAN PATRICIO vs CAPILLA
15,40 HS SUB 20 SAN PATRICIO vs. RIVADAVIA
17 HS. SUB 17 RIVADAVIA vs. SAN CARLOS
CANCHA DE HURACÁN
14 HS. SUB 17 HURACÁN vs. RIVER PLATE
15,20 SUB 20 HURACÁN vs. SAN CARLOS
CANCHA DE RIVER PLATE
13 HS. SUB 15 RIVER PLATE vs. HURACÁN
14,20HS. SUB 20 RIVER PLATE vs. UNIDOS
CANCHA DE SAN ANTONIO
16 HS. SUB 13 SAN ANTONIO vs. HURACÁN
CANCHA DE SAN CARLOS
13 HS. SUB 15 SAN CARLOS vs. RIVADAVIA
14,20 HS. SUB 13 SAN CARLOS vs. INDEPENDIENTE
CANCHA DE LA LIGA – CAPITÁN SARMIENTO
16,00 HS. SUB 13 LOS 14 vs. VICTORIA
CANCHA DE CAPILLA
13 HS. SUB 15 CAPILLA vs. INDEPENDIENTE
14,20 HS. SUB 20 CAPILLA vs. SAN ANTONIO
CANCHA DE ROBLES
16,30 HS. SUB 15 ROBLES vs. SAN PATRICIO
PARQUE MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DE GILES
15,30 HS SUB 17 VICTORIA vs INDEPENDIENTE
ESTADIO E. FITTE – 1ra.CATEGORÍA
18 HS.- HURACÁN vs. RIVADAVIA
DOMINGO 02/07/17
ESTADIO E. FITTE – 1ra.CATEGORÍA
14 HS.- SAN ANTONIO vs. LOS 14
16 HS.- RIVER PLATE vs. SAN CARLOS
CANCHA DE CUCULLÚ – 1ra. CATEGORÍA
14 HS. CUCULLÚ vs. SAN PATRICIO