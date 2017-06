Más de los torneos Interclubes

La Dirección de Deportes y Turismo Municipal informa que el Lunes 26 de Junio , comenzó la 3º fecha del Torneo Deportivo Municipal Interclubes 2017 en las Instalaciones del Club Atlético Independiente, se disputaron partidos de la disciplina Basquet, Tejo Femenino y Masculino, y en las instalaciones del Club Ayacua se disputo la disciplina de Bochas.

con los siguientes resultados:

BASQUET

1º PARTIDO La Loma VS CAI GANADOR La Loma

2º PARTIDO Los 14 VS Sarmiento GANADOR Los 14

3º PARTIDO Cumparsita VS San Carlos GANADOR Cumparsita