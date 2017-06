El placer de servir

La Asociación TODOS Y NOSOTROS, te invita a que te acerques a participar el viernes 30 a las 20,30 hs. en la calle Urioste a la Asamblea Anual, porque, sabés lo que nos pasa, es lo siguiente: necesitamos que las personas de la comisión se renueven;No!,No pienses que las que estamos, estamos cansadas o queremos dejar! NO! eso NO! pero a veces es bueno la renovación, no es nuestra intensión atornillarnos en al comisión, somos partidarias de la alternancia. Señor, Señora: no sabés que hacer con tu tiempo libre? La Institución te está esperando, necesitamos gente que nos brinde su ayuda, traer nuevas ideas… pensamos que, lo único que nos llevaremos, es el haber podido ayudar al prójimo y al próximo, y en nuestro caso es ayudar a los que no tienen voz.

Está la alegría de ser justo; pero hay por sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir.

Que no te llame solamente los trabajos fáciles.¡Es tan bello hacer lo que otros esquivan!

Unos critican, otros destruyen; se tú el que sirve!

El Señor, tiene sus ojos fijos en tus manos y nos pregunta cada día:¿ Serviste hoy? ¿A quién? …

¡ Esperamos que tu corazón se sensibilice !

¡ GRACIAS !