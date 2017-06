Continúa el torneo interclubes

La Dirección de Deportes y Turismo Municipal informa que el dia Jueves 22 de junio, en la Ciudad de Pergamino se llevó a cabo la Etapa Regional de Los Juegos Bonaerenses 2017, disciplina Ajedrez donde participaron los siguientes competidores: Pastor Joaquín categoria sub 18, Pastor Tomás categoría sub 16 y Dafauz Josué categoría sub 14.

El día Viernes 23 de Junio en las Instalaciones del Club Independiente se realizó la Etapa local de Los Juegos Bonaerenses 2017, en las disciplinas tenis single y doble con los siguientes resultados: ganadores de Tenis doble masculino Gianini Facundo Y Fernández Manuel categoria sub 14, ganador de Tenis single masculino Ruiz Nicolás categoria sub 14.

La etapa regional que clasifica a Mar del Plata será el día 11 de Julio en la ciudad de Pergamino.

Felicitamos a todos los participantes.