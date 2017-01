Iguacel responde al intendente Ostoich

Días atrás Ostoich envió a Vialidad Nacional una nota, donde le reclama la continuación de la obra del camino que une Capitán Sarmiento con la Ruta 51 en Carmen de Areco.

El director de Vialidad Nacional, Ing. Javier Iguacel, contestó esa nota diciendo:

“El municipio es el dueño de esa obra, es el que la contrató, es el que trajo una empresa que no tenía ninguna experiencia, y es el responsable porque esa obra no se haya hecho, y también entendemos que es el responsable por la plata que eventualmente se pagó, y que no fue a la obra.

No sólo en Capitán Sarmiento si no en muchos municipios detectamos muchas irregularidades, y le pedimos información para corroborar lo que se había hecho, porque Vialidad le reembolsaba los trabajos a los municipios, en un plan que había pergeñado De Vido, que por lo pronto, estaba fuera del alcance de Vialidad, porque Vialidad por ley se dedica a las rutas federales, así y todo, se encontró ese artilugio y los municipios contrataban, lideraban, manejaban, inspeccionaban toda la obra, y Vialidad les daba plata una vez avanzada la obra.

Lamentablemente, en esta obra y en muchas otras, no había información para avalar que se siga reembolsando nada, es más, la sospecha es que se pagó de más. Pedimos la información, y el intendente no mandó absolutamente nada, debería antes que haber mandado esa carta, haber enviado la información correspondiente al contrato, lo que pagó, por qué lo pagó, el avance de obra que hizo, por qué eligió esa empresa que nadie hubiera elegido, y por qué la obra está sin terminar, porque la obra, desde el momento en que se contrató, hasta el 10 de diciembre que asumimos junto al Presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal, debería haber estado terminada por contrato y no lo estaba, así entonces, primero debería él responder a los habitantes de Capitán Sarmiento, y en todo caso a los de Carmen de Areco sobre su responsabilidad, antes que deslindar responsabilidades en otros”.

