Carta de la mamá de Mily Pedroza

mili !!!! que lindo seria que estes aca hace 1 año 6 dias y 5 horas que espero que llegues que me digas ” ma ,llegue ” , y pases para tu dormitorio . que vacio dejaste como te extraña delfi le costo casi 1 año volver entrar a la habitacion que compartia con vos , todavia hay noches que duerme comigo que tristeza verla oler tus colines , tus anillos a ver si encuentra algo de tu aroma o decirme : comprame el mismo perfume que usaba mili . si la familia de MAXI BARROSO supiera el sufrimiento de mi delfi lo que nos cuesta sacarle una sonrisa todo lo que tenemos que contenerla tanto la familia de santi , de camila sosa , de luz de felipe , sus primas , mis coompañeras de colegio , todas las familias amigas que nos rodean con tanto amor , es muy dificil seguir , xq al llegar a casa somos tres , dentro de estas cuatro paredes somos tres y en arrecifes faby su hermano y compañero de salidas compartian amistades nosotros somos la cara visible de esta perdida tan grande ,pero hay un abuelo , tias,tios , primas,primos,amigas de la infancia , compañeras del polivalente,profesores, los vecinos que la vieron crecer en el barrio y es cierto solo el que pasa por la situacion de la perdida de un hijo te entiende . Todas las mamas me preguntan no tuviste esa intucion de mama que le iva a pasar algo : no fue la noche que dormi mas tranquila sabia que estaba con su padre en el boliche , ya que el empezaba a trabajar de seguridad . y cuando le preguntan a mi marido el dice : yo me quede tranquilo xq se venia caminando y la acompañaban LU y MALE xq siempre le deciamos no te subas a ningun auto o moto . cuando la gente te dice es” el destino”” dios necesitaba un angel “, uno no entiende lo unico que sabe ES QUE MILI NO ESTA DURMIENDO EN SU CAMA . que injusticia , corrupcion ,acomodo, no ? como arreglan las cosas con plata o por parentezco ?yo me pregunto adonde esta la muestra de sangre que le sacaron a maxi barroso xq nunca llego al laboratorio de la plata?. xq le sacaron muestras de sangre y orina a mi hija sin el consentimiento de nosotros , sus padres . como aprovecharon ese momento de shock en que se encontraba la familia . pero bueno se que hay justicia divina , SOCIAL , y sobre todo todo vuelve . y no se olviden que atropello a 3 personitas , lastima que mili no esta aca con nosotros pero lucianita y malena nos siguen acompañando . ah me olvidaba para el dia del amigo le prohibian la entrada a mi marido a un lugar publico porque adentro estaba MAXI BARROSO protegian al asesino del padre de la victima no somos asesinos , somos personas educadas y sobre todo respetuosas de las personas que no tienen nada que ver en esta situacion . SOLO PIDO JUSTICIA POR MILI PEDROSA NUESTRA MILI . FIRMA NOSOTROS SU FAMILA MORILLO – PEDROSA